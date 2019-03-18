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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04288

В среду в Сумах будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 18 марта, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения.

В связи с этим с полудня в городе будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминает, что система оповещения тестируют в городе регулярно, чтобы проверить ее готовности к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и призывает сумчан сохранять спокойствие.

Общество Сирены

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