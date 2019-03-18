В среду в Сумах будут проверять систему оповещения

В связи с этим с полудня в городе будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминает, что система оповещения тестируют в городе регулярно, чтобы проверить ее готовности к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и призывает сумчан сохранять спокойствие.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 16 октября, в Сумах будут...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 18 сентября, состоится техническая проверка...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 19 июня, в Cумах состоится...
Сегодня, 20 марта, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....
В среду, 20 марта, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....