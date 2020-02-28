В Сумах ТРЦ «Евробазар» закрыли на карантин

ТРЦ «Евробазар» не будет работать до 31 марта, говорится на старнице «Евробазара» в Инстаграме.
«Подвал с запчастями не будет работать.
Бытовая техника в помещении круглого рынка не будет работать.
Кафе в помещении круглого рынке не будет работать.
В обычном режиме работают:
- Овощной рынок;
- Селянский рынок;
- Молочный павильон;
- Рыбный павильон;
- Мясной павильон;
На территории круглого рынка проводятся усиленные мероприятия по дезинфекции помещения.
Напомним, что в Сумах городская комиссия по вопросам ТЭБ и СЧ решили закрыть все кафе, рестораны, рынки и торговые центры с 17 марта. Работать будут только супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки и заправки.
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