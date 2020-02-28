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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26443

В Сумах ТРЦ «Евробазар» закрыли на карантин

В связи с введением в стране карантина торговый центр временно прекращает свою работу на 2 недели.

ТРЦ «Евробазар» не будет работать до 31 марта, говорится на старнице «Евробазара» в Инстаграме.

«Подвал с запчастями не будет работать.

Бытовая техника в помещении круглого рынка не будет работать.

Кафе в помещении круглого рынке не будет работать.

В обычном режиме работают:

- Овощной рынок;

- Селянский рынок;

- Молочный павильон;

- Рыбный павильон;

- Мясной павильон;

На территории круглого рынка проводятся усиленные мероприятия по дезинфекции помещения.

Напомним, что в Сумах городская комиссия по вопросам ТЭБ и СЧ решили закрыть все кафе, рестораны, рынки и торговые центры с 17 марта. Работать будут только супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки и заправки.

ТРЦ «Мануфактура» ушел на карантин еще сегодня с утра.

Общество Евробазар Карантин Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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