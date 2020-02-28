В Сумах легковушка попала под «КамАЗ» (видео) Пострадавшую пассажирку ЗАЗа пришлось вырезать из искореженного автомобиля.

13 марта, около 14 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Школьная - Вячеслава Чорновола.

По предварительным данным, 51-летняя женщина, управляя автомобилем ЗАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении, после чего допустила столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ.

Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Телесные повреждения получила водитель автомобиля ЗАЗ.

Работникам ГСЧС даже пришлось вырезать ее из искореженного транспортного средства. Гражданку доставили в медицинское учреждение, где у нее зафиксировали закрытую травму грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота.