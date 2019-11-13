Жителям частного сектора Сум срок подачи документов на субсидию продлен Департамент соцзащиты населения сообщает жителям частного сектора о продлении срока подачи документов на субсидию за услугу централизованного водоснабжения и водоотведения, которое предоставляет КП «Горводоканал».

Связано это с изменением тарифа с 5 февраля 2020 года (отныне централизованное водоснабжение - 11,976 грн/ м3, централизованное водоотведение - 12,264 грн / м3).

Поэтому те, кто не воспользовался возможностью для оформления пособия имеют право обратиться за ее назначением до 6 апреля 2020 года.

Заметим, тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения в многоэтажных домах остаются неизменными.

Подробнее многоканальным телефону: 78-88-88.