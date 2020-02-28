Сумская городская галерея закрывается на карантин В связи с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Сумы Сумская городская галерея закрывается для посещения на время карантина с 16.03 по 3.04.

Подробную информацию о выставках и мероприятиях на апрель сообщат позже. Напомним: комиссия приняла решение закрыть все рестораны, кафе, рынки, торговые центры и т.д., кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, чтобы не допустить занесения на территорию Сум коронавирусной инфекции.