Сумская городская галерея закрывается на карантин

Подробную информацию о выставках и мероприятиях на апрель сообщат позже.
Напомним: комиссия приняла решение закрыть все рестораны, кафе, рынки, торговые центры и т.д., кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, чтобы не допустить занесения на территорию Сум коронавирусной инфекции.
Сегодня, 16 марта, Сумской городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение усилить ограничительные меры в связи...
ПАТ "Сумиобленерго" вводить обмеження на відвідування сервісних центрів компанії для попередження поширення на території Сумщини коронавірусу COVID-19....
В связи с введением в стране карантина торговый центр временно прекращает свою работу на 2 недели....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы», из-за высокой вероятности распространения коронавирусной инфекции и во исполнение решения городской комиссии...
Сегодня, 16 марта, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение прекратить работу развлекательных заведений, заведений общественного...