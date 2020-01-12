Сумские волейболисты взяли 4 очка из 6-ти

Первым соперником был луцкий «Олюртранс». Матч завершился уверенной победой сумчан 3:0 (25:12, 25:20, 25:16). Второй матч был с «Хотинскими казаками», которым уступили только на тай-брейке 2:3 (22:25, 27:25, 25:21, 23:25, 9:15), заработав еще 1 очко.
После этого тура сумчане на 9-й позиции в турнирной таблице с 16 очками. Последний тур сумчане сыграют во Львове через две недели.
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