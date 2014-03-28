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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине поймали первых черемшатников

В течение выходных, во время проведения ежегодной природоохранной операции "Первоцвет", работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области установлены первые факты незаконного изъятия из природной среды растений, занесенных в Красную Книгу Украины.

В частности, во время инспектирования мест произрастания раннецветущих растений, на территории Баницкого лесничества ГП «Глуховское лесное хозяйство» было обнаружено двух граждан, которые собирали черемшу (лук медвежий). Как объяснили нарушители, краснокнижные растения понадобились им для употребления в пищу, якобы, в целях профилактики коронавируса COVID-19. Однако, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, сбор растений, занесенных в Красную книгу Украины, может осуществляться только в научных и селекционных целях и исключительно с разрешения Минэкоенерго. Поэтому на граждан составлены протоколы по ст. 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в суд.

Всего инспекцией установлено 4 случая уничтожения растений, занесенных в Красную Книгу Украины. Общая сумма ущерба, нанесенного противоправными действиями, составляет 682 грн.

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