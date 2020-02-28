Сервісні центри ПАТ "Сумиобленерго" працюватимуть дистанційно ПАТ "Сумиобленерго" вводить обмеження на відвідування сервісних центрів компанії для попередження поширення на території Сумщини коронавірусу COVID-19.

У сервісних центрах компанії встановлені скриньки, в яких можна залишити звернення, вказавши номер телефону для зворотного зв’язку.

Із 12 березня по 3 квітня карантин діє по всій території нашої держави, згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

Будь ласка, з розумінням поставтеся до обмежень у відвідуванні сервісних центрів для обслуговування споживачів, не наражайте на небезпеку себе й працівників енергокомпанії та вирішуйте свої питання дистанційно:

- через кол-центр (0542 659 659 або 0800 300 247);

- за допомогою особистого кабінету www.billing.soe.com.ua;

- скориставшись функцією онлайн-звернення на сайті ПАТ "Сумиобленерго";

- написавши запит на електронну скриньку call_center@soe.com.ua.

Заяву на приєднання електроустановки теж можна подати дистанційно через сайт ПАТ "Сумиобленерго" (у розділі "Споживачам" – "Послуги" – "Послуги приєднання" – "Порядок подання заяви на приєднання" – "On-line формування заяви про приєднання електроустановки").

Нагадаємо, щоб передати покази лічильника, не треба йти до сервісного центру. Це можна зробити одним зі зручних способів (в два останні та три перші робочі дні щомісяця):

1. Скориставшись стаціонарним номером телефону для прийому показів у тоновому режимі (IVR), натиснувши для переходу в тоновий режим *:

(0542) 65 92 22 – для споживачів м. Суми та Сумського району;

(05446) 4 63 51 – для споживачів Охтирського та Великописарівського районів;

(05458) 6 93 57 – для споживачів Тростянецького району.

2. Через Паблік аккаунт SumyOblEnergo у Viber. Для цього Вам необхідно скористатися пошуком Паблік аккаунту SumyOblEnergo у Viber і додати його собі в переписку. Передати показники можна, відправивши повідомлення наступного змісту:

NNNNNNNNN*XXXXXX,

де NNNNNNNNN – номер особового рахунку;

XXXXXX – покази лічильника на момент відправки повідомлення (кількість цифр залежить від типу Вашого лічильника).

3. Через Telegram. У додатку Telegram скористатися пошуком та знайти аккаунт SumyOblEnergo_Bot. Додати його собі в переписку. Передати показники можна, відправивши повідомлення наступного змісту:

NNNNNNNNN*XXXXXX,

де NNNNNNNNN – номер особового рахунку;

XXXXXX – покази лічильника на момент відправки повідомлення (кількість цифр залежить від типу Вашого лічильника).

4. Через особистий онлайн-кабінет споживача ПАТ "Сумиобленерго" (www. billing.soe.com.ua).

5. За допомогою мобільного додатку "Мій рахунок", який користувачі смартфонів Android можуть завантажити через Google Play Маркет.

6. Мобільний додаток "Мій рахунок" доступний і для користувачів Iphone в App Store.

7. За безкоштовним цілодобовим номером кол-центру 0 800 300 247 (через оператора або за допомогою автоматичного голосового меню, натиснувши клавішу "2" в тоновому режимі) або (0542) 659 659.

8. Скориставшись системою СМС-інформування, відправивши повідомлення на номер 093 177 01 27 (вартість СМС – відповідно до тарифу Вашого оператора зв’язку).

Текст СМС: 1*NNNNNNNNN*XXXXXX,

де 1 – код послуги: передача показів лічильника;

NNNNNNNNN – номер особового рахунку;

XXXXXX – покази лічильника на момент відправки повідомлення (кількість цифр залежить від типу Вашого лічильника).

9. Через корпоративний сайт "Сумиобленерго".

Примітка: Для відправлення показів приладу обліку електричної енергії за двозонним тарифом через Viber або Telegram потрібно набрати текст згідно вказаного шаблону:

NNNNNNNNN*XXXXXX*YYYYYY,

де NNNNNNNNN – номер особового рахунку,

XXXXXX – покази лічильника по 1-й зоні,

YYYYYY – покази лічильника по 2-й зоні.

Для відправлення показів приладу обліку електричної енергії за тризонним тарифом через Viber або Telegram потрібно набрати текст за наступним шаблоном:

NNNNNNNNN*XXXXXX*YYYYYY*ZZZZZZ,

де NNNNNNNNN – номер особового рахунку,

XXXXXX – покази лічильника по 1-й зоні,

YYYYYY – покази лічильника по 2-й зоні,

ZZZZZZ – покази лічильника по 3-й зоні.

Для відправки показів двох- або трьохзонного лічильника електроенергії через СМС, на початку повідомлення поставити 1* (код послуги), і далі внести дані за вказаним вище шаблоном.