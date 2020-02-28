ФК «Сумы» идет на карантин

Учитывая изложенное и из соображений безопасности руководством сумского клуба решено отправить с 17 марта всех футболистов и тренерский штаб в самоизоляцию. Время карантина команды будет определено в зависимости от состояния заболеваемости коронавирусной инфекцией и угрозы ее распространения, пишет сайт клуба.
Напомним: что с 12 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории Украины Кабмином и СНБОУ введены ограничительные карантинные мероприятия.
В частности, установлен карантин с запретом посещения учебных заведений, проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также участия зрителей (болельщиков) при проведении спортивных мероприятий, закрытие границы на въезд для иностранцев.
В свою очередь, УЕФА и национальной футбольной ассоциацией Украины рассматривается вопрос приостановления европейских и национальных футбольных турниров. Почти половина чемпионатов в Европе уже приостановились.
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