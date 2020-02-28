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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13245

ФК «Сумы» идет на карантин

Сегодня, 16 марта, Сумской городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение усилить ограничительные меры в связи с угрозой распространения COVID-19.

Учитывая изложенное и из соображений безопасности руководством сумского клуба решено отправить с 17 марта всех футболистов и тренерский штаб в самоизоляцию. Время карантина команды будет определено в зависимости от состояния заболеваемости коронавирусной инфекцией и угрозы ее распространения, пишет сайт клуба.

Напомним: что с 12 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории Украины Кабмином и СНБОУ введены ограничительные карантинные мероприятия.

В частности, установлен карантин с запретом посещения учебных заведений, проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также участия зрителей (болельщиков) при проведении спортивных мероприятий, закрытие границы на въезд для иностранцев.

В свою очередь, УЕФА и национальной футбольной ассоциацией Украины рассматривается вопрос приостановления европейских и национальных футбольных турниров. Почти половина чемпионатов в Европе уже приостановились.

Спорт Карантин Коронавирус ФК Сумы

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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