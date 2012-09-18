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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41175

На Сумщине за нарушение авторских прав осуждена предпринимательница

Середина-Будским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинения в отношении предпринимательницы, которая нарушила авторские права ряда телеканалов.

Установлено, что обвиняемая, не имея лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на территории Середина-Буды с 01.09.2017 года по 15.03.2018 года по технологии кабельного телевидения осуществляла трансляцию ряда телеканалов, в частности, «ICTV», «Новый канал», «СТБ», «1 + 1» и «2 + 2», за что систематически получала ежемесячную абонентскую плату пользователей.

Под давлением неопровержимых доказательств предпринимательница пошла на сделку со стороной обвинения, и, кроме безоговорочного признания своей вины, обязалась возместить стоимость проведенных судебных экспертиз и компенсировать пострадавшим материальный ущерб.

Как рассказал начальник Середина-Будского отдела Шосткинской местной прокуратуры Владимир Махортов, приговором Ямпольского районного суда обвиняемая была признана виновной по ч. 2 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины и назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Уголовное производство было зарегистрировано УСБУ в Сумской области, досудебное расследование проводилось следователями Середина-Будского отделения полиции..

 
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