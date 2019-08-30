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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24236

Завтра в Сумах пройдет виртуальный исполком

17 марта состоится заседание исполнительного комитета, которое пройдет в режиме видеоконференции.

На Информационном портале Сумского городского совета будет вестись трансляция заседания.

Начало - 10:00.

Повестка дня и проекты решений здесь.

Общество Исполком

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