Завтра в Сумах пройдет виртуальный исполком

На Информационном портале Сумского городского совета будет вестись трансляция заседания.
Начало - 10:00.
Повестка дня и проекты решений здесь.
Сегодня, 13 ноября, на сессии Сумского горсовета голосовали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....
Сегодня, 12 ноября, проходит заседание исполнительного комитета Сумского городского совета....
Исполком Сумского горсовета купил доменное имя sumy.city....
Сегодня, 16 октября, на сессии Сумского горсовета рассматривали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....
Сегодня, 30 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета голосовали проект решения о персональном составе исполнительного комитета....