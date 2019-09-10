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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине перезахоронили останки красноармейца, найденные под Смоленском

В адрес Глуховского городского поискового отряда «Обелиск» поступило письмо от Московского благотворительного военно-патриотического фонда «Застава Святого Ильи Муромца» с просьбой помочь найти родственников погибшего во Второй Мировой войне.

А именно в августе 1941 года, Усика Ивана Спиридонович, останки которого были обнаружены на территории Глинкивского района Смоленской области.

Родных нашли, им сообщили о факте обнаружения останков Усика И.С. Семьей было принято решение перезахоронить их на кладбище в с. Тулиголовое Кролевецкого района, рядом с могилами жены и сына погибшего.

14 марта в с. Тулиголово на сельском кладбище была проведена торжественная церемония перезахоронения рядового Усика Ивана Спиридоновича.

После официальной части мемориального мероприятия священник отслужил заупокойную литию и сопроводили гроб с останками воина к месту захоронения. Собравшиеся возложили на могилу венки и цветы.

Родные поблагодарили членов поискового отряда «Обелиск» и благотворительного военно-патриотического фонда «Залог Святого Ильи Муромца» за их упорный труд, который дает возможность увековечить память всех погибших в годы Второй мировой войны.

Общество Кролевецкий район Перезахоронение

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