На Сумщине перезахоронили останки красноармейца, найденные под Смоленском

А именно в августе 1941 года, Усика Ивана Спиридонович, останки которого были обнаружены на территории Глинкивского района Смоленской области.
Родных нашли, им сообщили о факте обнаружения останков Усика И.С. Семьей было принято решение перезахоронить их на кладбище в с. Тулиголовое Кролевецкого района, рядом с могилами жены и сына погибшего.
14 марта в с. Тулиголово на сельском кладбище была проведена торжественная церемония перезахоронения рядового Усика Ивана Спиридоновича.
После официальной части мемориального мероприятия священник отслужил заупокойную литию и сопроводили гроб с останками воина к месту захоронения. Собравшиеся возложили на могилу венки и цветы.
Родные поблагодарили членов поискового отряда «Обелиск» и благотворительного военно-патриотического фонда «Залог Святого Ильи Муромца» за их упорный труд, который дает возможность увековечить память всех погибших в годы Второй мировой войны.
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