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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17326

На Сумщине полиция оперативно поймала сельского вора

Меньше суток понадобилось сотрудникам Серединобудского отделения полиции, чтобы установить личность вора и найти похищенные вещи.

В полицию о краже сообщил житель села Голубовка. Он рассказал, что в доме его соседей разбито окно и взломан замок, очевидно там «похозяйничали» воры.

Как установили сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на сообщение о совершенном преступлении, злоумышленник вынес из дома мобильный телефон, телевизионную приставку и электроплиту. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, утром полицейские установили личность вора. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. У него дома правоохранители обнаружили и изъяли все похищенные вещи.

В совершенной краже мужчина признался. Говорит: часть имущества планировал продать, а часть - оставить себе в хозяйстве.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и задержала в порядке статьи 208 УПК Украины.

За кражу, соединенную с проникновением в жилище, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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