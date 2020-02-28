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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59293

Житель Сумщины за виртуальный мотоблок заплатил реальные деньги

Глуховские правоохранители разыскивают афериста, который за счет местного жителя пополнил свои карманы на 840 гривен.

В Глуховский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 29-летний местный житель. Он рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже мотоблока. Привлекательно низкая цена и характеристики его заинтересовали, поэтому он сразу связался с продавцом. Договорившись обо всех деталях, без колебаний пошел в банк и перечислил задаток - 840 гривен. О том, что его обманули, мужчина понял только тогда, когда продавец изменил сим-карту на телефоне.

«Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), - комментирует ситуацию вр.и.о. начальника Глуховского отдела полиции Александр Вернигоров. - Мы делаем все возможное, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть потерпевшему средства».

Полицейские еще раз обращаются к гражданам с предостережением быть осторожными и осмотрительными при поиске и приобретении товаров через Интернет. Помните, что во Всемирной сети множество так называемых фейковых объявлений о продаже товаров, которых на самом деле не существует. Поэтому правоохранители советуют не перечислять деньги авансом, а пользоваться услугой «наложенный платеж» - это позволит получить товар, осмотреть его и только потом оплатить полученный заказ. Будьте внимательны и осмотрительны, и тогда вам не придется быть жертвой преступления.

Право Мошенничество

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