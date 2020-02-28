В утренней аварии под Сумами погибли трое, еще семеро пострадали

Напомним: сегодня, 16 марта, около 8:40 на автодороге Сумы-Путивль-Глухов, вблизи села Линтваревка Сумского района, произошло ДТП.
В результате столкновения мини-автобуса «Рено Трафик» и рейсового автобуса сообщением «Сумы - Знобь-Новгородское» погибли три человека - 25-летний водитель «Рено» и две его пассажирки: 65-летняя жительница Полтавщины и 60-летняя сумчанка.
Кроме этого, травмы получили еще четверо пассажиров мини-автобуса: 60-летняя роменчанка, 50-летняя жительница Сумского района, 39-летний мужчина с Конотопщины и 42-летняя жительница Полтавской области.
Получили телесные повреждения также и 35-летний водитель автобуса и две его пассажирки: 40-летняя женщина с Липоводолинщины и 21-летняя сумчанка.
Сейчас все травмированные госпитализированы в Сумскую областную клиническую больницу, двое из них сейчас находятся в реанимации.
В полиции по факту ДТП в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц), ведется досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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