На Сумщине подозревают коронавирус у четырех Сегодня в учреждениях здравоохранения региона находится четыре человека с подозрением на коронавирус.

Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кривцов сообщил о ситуации с коронавирусом на Сумщине.

«Уважаемые жители Сумской области!

Сейчас, безусловно, всех вас волнует вопрос распространения коронавируса в мире и в Украине. По состоянию на 16 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.

В целом же вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Что касается Сумской области, то на прошлой неделе острая респираторных болезнь, вызванная COVID-19 была исключена у сумчанина, который вернулся из Италии.

Сегодня в учреждениях здравоохранения региона находится четыре человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Состояние их удовлетворительное, проводятся соответствующие исследования.

С целью координации действий в период сложной эпидемической ситуации, при управлении здравоохранения работает оперативный штаб. Штаб занимается исключительно вопросами COVID-19, сбором, обработкой и предоставлением аналитических выводов, которые будут основой для принятия решений на уровне области.

Если говорить о наличии оборудования, то хочу отметить, что в учреждениях здравоохранения области сегодня в наличии 65 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и около 30 кислородных концентраторов. Централизованная подача кислорода налажена практически во всех отделениях интенсивной терапии, за исключением двух районов, где этот вопрос прорабатывается.

Уважаемые жители oбласти! Большинство людей, страдающих новый коронавирусом, переносят его, как обычную ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана незнакомым до сегодняшнего дня возбудителем. Следует помнить, что для 96,6% больных этот недуг практически не будет иметь серьезных последствий.

Чтобы защитить себя от инфицирования помните о правилах защиты.

Чтобы не заболеть:

- Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

- Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

- Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

- В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно позвоните к своему семейному врачу. Следуйте инструкциям врачей: они знают, как Вам помочь.

- Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Обязательно следуйте карантинным мероприятиям! И будьте здоровы!», - написал он на своей странице в Фейсбуке.