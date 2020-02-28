ТРЦ «Киев» и «Лавина» в Сумах ушли на карантин Торгово-развлекательный центр «Киев», в связи с решением городской комиссии по вопросам технегенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о прекращении работы торговых центров и других развлекательных заведений, прекращает работу на время карантина из-за распространения вируса COVID-19 с 17 марта по 3 апреля включительно.

«Круглосуточно будут работать:

- супермаркет «ЭКО МАРКЕТ»

- аптека

Заботьтесь о себе и своих родных!», - говорится в сообщении ТРЦ в Фейсбуке.

"Друзья, выполняя мероприятия по недопущению заноса и распространения на территории города Сумы коронавирусной инфекции с 17.03.20 мы прекращаем работу нашего центра до 4 апреля 2020!

Желаем всем быть здоровыми!", - говорится в сообщении на странице ТРЦ "Лавина" в Фейсбуке.