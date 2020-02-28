ТРЦ «Киев» и «Лавина» в Сумах ушли на карантин

«Круглосуточно будут работать:
- супермаркет «ЭКО МАРКЕТ»
- аптека
Заботьтесь о себе и своих родных!», - говорится в сообщении ТРЦ в Фейсбуке.
"Друзья, выполняя мероприятия по недопущению заноса и распространения на территории города Сумы коронавирусной инфекции с 17.03.20 мы прекращаем работу нашего центра до 4 апреля 2020!
Желаем всем быть здоровыми!", - говорится в сообщении на странице ТРЦ "Лавина" в Фейсбуке.
В понедельник, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая инфицирования COVID-19....
Сегодня в учреждениях здравоохранения региона находится четыре человека с подозрением на коронавирус....
Сегодня, 16 марта, Сумской городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение усилить ограничительные меры в связи...
ПАТ "Сумиобленерго" вводить обмеження на відвідування сервісних центрів компанії для попередження поширення на території Сумщини коронавірусу COVID-19....
В связи с введением в стране карантина торговый центр временно прекращает свою работу на 2 недели....