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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:28546

ТРЦ «Киев» и «Лавина» в Сумах ушли на карантин

Торгово-развлекательный центр «Киев», в связи с решением городской комиссии по вопросам технегенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о прекращении работы торговых центров и других развлекательных заведений, прекращает работу на время карантина из-за распространения вируса COVID-19 с 17 марта по 3 апреля включительно.

«Круглосуточно будут работать:

- супермаркет «ЭКО МАРКЕТ»

- аптека

Заботьтесь о себе и своих родных!», - говорится в сообщении ТРЦ в Фейсбуке.

"Друзья, выполняя мероприятия по недопущению заноса и распространения на территории города Сумы коронавирусной инфекции с 17.03.20 мы прекращаем работу нашего центра до 4 апреля 2020!
Желаем всем быть здоровыми!", - говорится в сообщении на странице ТРЦ "Лавина" в Фейсбуке.

Общество Коронавирус Универмаг «Киев»

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