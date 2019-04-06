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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2041

Армрестлеры с Сумщины с медалями чемпионата Украины

Сумская сборная завоевала награды на чемпионате Украины по армрестлингу.

13-15 марта во Львове проходил чемпионата Украины по армрестлингу.

В весовой категории до 65 кг среди мужчин Евгений Вакула из Ромен занял 1-е место на левую руку и 3-е - на правую. Роман Макаренко (75 кг) из Липовой Долины занял 1-е место на правую руку.

Спортсмены войдут в состав сборной Украины, которая примет участие в чемпионате Европы в Венгрии и чемпионате мира в Грузии.

Также состоялся чемпионат Украины среди ветеранов, в котором в возрастной категории 40+ и весом до 80 кг Анатолий Залата из Ромен занял 2-е место на левую руку и 3-е – на правую. Сумчанин Евгений Литовцев (100 кг) занял два вторых места.

Армрестлеры-ветераны также отобрались в сборную Украины на чемпионаты Европы и мира, пишет UA:СУМИ.

Спорт Армрестлинг

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