В Шостке от пневмонии умер мужчина

Причиной смерти стала пневмония, которая была вызвана гриппом типу А, который подтвержден лабораторно. Пациент 13 дней находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. У него была серьезная сопотствующая патология ввиде сахарного диабета. Спасти его не удалось, пишет Шостка News.
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