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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12307

В Шостке от пневмонии умер мужчина

В пятницу, 13 марта, в Шосткинской ЦРЛ от пневмонии умер 42-летний мужчина.

Причиной смерти стала пневмония, которая была вызвана  гриппом типу А, который подтвержден лабораторно. Пациент 13 дней находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. У него была серьезная сопотствующая патология ввиде сахарного диабета.  Спасти его не удалось, пишет Шостка News.

Общество Грипп Пневмония Смерть Шостка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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