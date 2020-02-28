В Шостке от пневмонии умер мужчина В пятницу, 13 марта, в Шосткинской ЦРЛ от пневмонии умер 42-летний мужчина.

Причиной смерти стала пневмония, которая была вызвана гриппом типу А, который подтвержден лабораторно. Пациент 13 дней находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. У него была серьезная сопотствующая патология ввиде сахарного диабета. Спасти его не удалось, пишет Шостка News.