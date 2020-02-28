В Киеве зафиксировали два случая коронавируса

Об этом сообщает в Facebook Министерство охраны здоровья. В ведомстве заверили, что оба пациента с коронавирусом изолированы и им предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
Ищвестно, что киевский студент заразился коронавирусом во время контакта с больной женщиной на Житомирщине. Впоследствии она умерла от заболевания.
"Парень навещал женщину с ее внучкой. Сейчас он находится на лечении в Александровской больнице", – сообщил мєр Киева Виталий Кличко.
Вторая заболевшая – вернувшаяся из Франции женщина – она отдыхала на одном из курортов. Сейчас она находится у себя дома, под присмотром врачей.
Всех людей, с которыми контактировали оба пациента, сейчас осматривают врачи.
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