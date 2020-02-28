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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 05:31764

В Киеве зафиксировали два случая коронавируса

В понедельник, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook Министерство охраны здоровья. В ведомстве заверили, что оба пациента с коронавирусом изолированы и им предоставляется симптоматическое лечение. Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Ищвестно, что киевский студент заразился коронавирусом во время контакта с больной женщиной на Житомирщине. Впоследствии она умерла от заболевания.

"Парень навещал женщину с ее внучкой. Сейчас он находится на лечении в Александровской больнице", – сообщил мєр Киева Виталий Кличко.

Вторая заболевшая – вернувшаяся из Франции женщина – она отдыхала на одном из курортов. Сейчас она находится у себя дома, под присмотром врачей.

Всех людей, с которыми контактировали оба пациента, сейчас осматривают врачи.

 

Общество Коронавирус

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