Шосткинские хоккеисты с «серебром»

В турнире принимали участие 8 команд, которые сыграли по кругу 7 матчей. КДЮСШ «Барса» из Шостки заняла по итогам турнира второе место, уступив только местному «Политехнику». Бронха досталась ДЮСШ «Авангард» (Калиновка).
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