Шосткинские хоккеисты с «серебром» С 13 по 15 марта в Коростене проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2010-2011 г.р.

В турнире принимали участие 8 команд, которые сыграли по кругу 7 матчей. КДЮСШ «Барса» из Шостки заняла по итогам турнира второе место, уступив только местному «Политехнику». Бронха досталась ДЮСШ «Авангард» (Калиновка).