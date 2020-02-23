На Сумщине снова потеплеет

17 - 20 марта на Сумщине ожидается переменная облачность, без осадков, ветер будет преобладать юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4 .. + 1 °С, днем воздух будет прогреваться до +7 .. + 12 °С, в четверг до + 15 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
В ближайшие дни в Сумской области ожидаются небольшие осадки, сильный, порывистый ветер и понижение температуры воздуха....
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Начало марта будет преимущественно сухим, ветреным и по-весеннему теплым....
В последние дни зимы в Сумской области сохранится теплая, без осадков погода....
В связи с активным циклоном Yulia, 24 февраля по Сумской области и г.Сумы ожидаются сложные погодные условия....