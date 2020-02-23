На Сумщине снова потеплеет Погода будет формироваться под влиянием области повышенного давления.

17 - 20 марта на Сумщине ожидается переменная облачность, без осадков, ветер будет преобладать юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4 .. + 1 °С, днем воздух будет прогреваться до +7 .. + 12 °С, в четверг до + 15 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.