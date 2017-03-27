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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:55532

В Сумах вокруг костела будут класть плитку

ООО «Керамейя» завезла на территорию римо-католического костела на Троицкой плитку.

Об этом сообщается на странице костела в Фейсбуке.

«В 2014 году благодаря римско-католической общине г. Сумы была начата поддержка семей погибших участников АТО. К инициативе сразу присоединились волонтеры Общественного фонда «Сумы», а со временем также и коллектив ООО «Керамейя», который уже пять лет финансово поддерживает семьи героев. Так случилось, что здание католического храма, дома и прилегающая территория, где семьи погибших имеют постоянное место для встреч и различных мероприятий, требует срочного ремонта. Родственники участников АТО, матери, отцы, жены и близкие обратились к руководству г. Сумы, мэру Александру Лысенко и ООО «Керамейя» с просьбой оказать содействие в восстановлении замощения дворовой территории. И вот первый результат - партия брусчатки от «Керамейя» уже во дворе храма. Личная благодарность директору предприятия Ивану Телющенко», - говорится в сообщении.

Напомним6 два года назад брусчаткой от «Керамейи» выложили тротуары возле Воскресенской церкви, а в прошлом году вокруг памятника Шевченко.

Общество Керамейя Костел Плитка

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