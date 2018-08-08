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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36186

В Сумах городские власти забыли об еще одном недоделанном сквере

Сквер на ул. Харьковской в районе остановки «СКД», начатый еще в 2017 году, был брошен городскими властями в 2018-ом.

О состоянии сквера написал на своей странице в Фейсбуке депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Александр Лысенко и Ко строит на «века». Косо, криво, и почти все не работают. Строили в прошлом году, кстати.

Эта команда работает для вас!», - написал депутат.

В сквере отремонтировали тротуары, положив традиционную плитку, уменьшив ширину дорожек, установили фонари и сделали места для лавочек. Но вот сами лавочки не поставили, дорожки к остановке нет, так что приходится обходить по старому асфальту или идти по грязи. Ну и фонари…

Напомним: в Сумах уже несколько скверов начаты и не доведены до ума – сквер «Счастья», сквер Памяти на Ковпака, сквер СКД на Ильинской, сквер на ул. Кати Зеленко, сквер Героев Небесной сотни и т.д. Везде работы начаты и незакончены. Ответ один: «Денег нет».

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