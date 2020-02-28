В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину

В результате 51-летняя женщина с синяками, ушибами рук и травмой левой ноги госпитализирована в ортопедическое отделение Сумской областной клинической больницы. Машина находится на площадке временного содержания транспортных средств.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
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