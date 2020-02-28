Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04363

В Сумах на пешеходном переходе сбили женщину

16 марта в 17:17 на ул. Привокзальная в Сумах 30-летний водитель «Шевроле» совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате 51-летняя женщина с синяками, ушибами рук и травмой левой ноги госпитализирована в ортопедическое отделение Сумской областной клинической больницы. Машина находится на площадке временного содержания транспортных средств.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

Право Дтп

По тематике

В утренней аварии под Сумами погибли трое, еще семеро пострадали
Вчера 17:54

В утренней аварии под Сумами погибли трое, еще семеро пострадали

Полиция расследует причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли трое и травмированы семь человек....

Вчера 14:41

В Сумах легковушка попала под «КамАЗ» (видео)

Пострадавшую пассажирку ЗАЗа пришлось вырезать из искореженного автомобиля....

В аварии под Сумами погибли трое
Вчера 09:48

В аварии под Сумами погибли трое

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека...

Под Сумами столкнулись автобус и микроавтобус: есть пострадавшие
Вчера 09:30

Под Сумами столкнулись автобус и микроавтобус: есть пострадавшие

Сегодня, 16 марта, на 10-м километре трассы Сумы – Белополье произошло ДТП....

14.03.2020 16:42

В Сумах пьяный мажор врезался в два авто (видео)

19-летний сумчанин в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого повредил два автомобиля....

Новости

Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
Вчера 12:02
В Сумах департамент соцзащиты временно прекращает прием граждан
Сегодня 12:19
Сумским троллейбусам поменяли маршруты
Сегодня 12:08
В Сумах горела многоэтажка
Сегодня 11:53
В Сумах горела дача (видео)
Сегодня 11:45
Угроза коронавируса: сумской исполком раскрыл резервный фонд
Сегодня 11:35
В Сумах за две недели департамент инфраструктуры заключил 20 договоров с новорожденной фирмой на 4 миллиона
Сегодня 11:27
Армрестлеры с Сумщины с медалями чемпионата Украины
Сегодня 11:20
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание камыша (видео)
Сегодня 11:17
Верховная Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу
Сегодня 11:01
В Украине умерла женщина с подозрением на коронавирус
Сегодня 10:58
На Сумщине перезахоронили останки красноармейца, найденные под Смоленском
Сегодня 10:44
view counter

Статьи

От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ® 1
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.