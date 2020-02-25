Центр Сум остался без воды Водоканал сообщает об отключении воды.

В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение домов на ул. Воскресенская, Соборная, Героев Сумщины и прилегающих улиц.

Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по площади Независимости, 8.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

КП «Горводоканал» извиняется перед потребителями за временные неудобства.