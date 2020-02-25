Центр Сум остался без воды

В связи с проведением ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило водоснабжение домов на ул. Воскресенская, Соборная, Героев Сумщины и прилегающих улиц.
Отключение связано с проведением аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по площади Независимости, 8.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется перед потребителями за временные неудобства.
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