С завтрашнего дня Сумской роддом будет проводить УЗИ по предварительной записи КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» в связи с введение в городе карантинных мероприятий будет проводить ультразвуковые обследования по предварительной записи.

Запись проводится по тел.: (050) 0834265. Администрация роддома просит сумчанок с пониманием отнестись к этой предосторожности, а также призывает избегать скопления людей и быть ответственными за свое здоровье.