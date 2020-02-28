С завтрашнего дня Сумской роддом будет проводить УЗИ по предварительной записи

Запись проводится по тел.: (050) 0834265.
Администрация роддома просит сумчанок с пониманием отнестись к этой предосторожности, а также призывает избегать скопления людей и быть ответственными за свое здоровье.
Департамент социальной защиты населения со среды, 18 марта, прекращает прием граждан в период действия карантинных мероприятий....
Во исполнение поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кабинет Министров принял решение об ограничении...
Сегодня, 16 марта, Сумской городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение усилить ограничительные меры в связи...
ПАТ "Сумиобленерго" вводить обмеження на відвідування сервісних центрів компанії для попередження поширення на території Сумщини коронавірусу COVID-19....
В связи с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Сумы Сумская городская галерея закрывается для...