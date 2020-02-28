Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19230

С завтрашнего дня Сумской роддом будет проводить УЗИ по предварительной записи

КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» в связи с введение в городе карантинных мероприятий будет проводить ультразвуковые обследования по предварительной записи.

Запись проводится по тел.: (050) 0834265.

Администрация роддома просит сумчанок с пониманием отнестись к этой предосторожности, а также призывает избегать скопления людей и быть ответственными за свое здоровье.

Общество Карантин Роддом УЗИ

По тематике

В Сумах департамент соцзащиты временно прекращает прием граждан
Сегодня 12:19

В Сумах департамент соцзащиты временно прекращает прием граждан

Департамент социальной защиты населения со среды, 18 марта, прекращает прием граждан в период действия карантинных мероприятий....

Сегодня 05:24

КабМин принял решение больше 10 не собираться

Во исполнение поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кабинет Министров принял решение об ограничении...

ФК «Сумы» идет на карантин
Вчера 17:13

ФК «Сумы» идет на карантин

Сегодня, 16 марта, Сумской городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение усилить ограничительные меры в связи...

Вчера 16:21

Сервісні центри ПАТ "Сумиобленерго" працюватимуть дистанційно

ПАТ "Сумиобленерго" вводить обмеження на відвідування сервісних центрів компанії для попередження поширення на території Сумщини коронавірусу COVID-19....

Вчера 15:31

Сумская городская галерея закрывается на карантин

В связи с решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Сумы Сумская городская галерея закрывается для...

Новости

Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
Вчера 12:02
В Сумах департамент соцзащиты временно прекращает прием граждан
Сегодня 12:19
Сумским троллейбусам поменяли маршруты
Сегодня 12:08
В Сумах горела многоэтажка
Сегодня 11:53
В Сумах горела дача (видео)
Сегодня 11:45
Угроза коронавируса: сумской исполком раскрыл резервный фонд
Сегодня 11:35
В Сумах за две недели департамент инфраструктуры заключил 20 договоров с новорожденной фирмой на 4 миллиона
Сегодня 11:27
Армрестлеры с Сумщины с медалями чемпионата Украины
Сегодня 11:20
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание камыша (видео)
Сегодня 11:17
Верховная Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу
Сегодня 11:01
В Украине умерла женщина с подозрением на коронавирус
Сегодня 10:58
На Сумщине перезахоронили останки красноармейца, найденные под Смоленском
Сегодня 10:44
view counter

Статьи

От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ® 1
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.