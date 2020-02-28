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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21225

В Ахтырке остановили водителя, который в третий раз за год сел пьяным за руль

Во время патрулирования автодороги Н 12 «Сумы – Полтава» в городе Ахтырка, инспекторы остановили легковой автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

За рулем находился 51-летний житель Ахтырского района. Он не имел соответствующей категории на право управления данным видом транспорта, зато у него были явные признаки алкогольного опьянения.

Проверив мужчину по имеющимся базам данных, стражи порядка выяснили, что в мае и июле 2019 года инспекторы уже составляли на него административные материалы за управление в нетрезвом состоянии. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1,6 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму в 8 раз.

Полицейские отстранили его от управления, а также составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и ч. 2 ст. 126 (Управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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