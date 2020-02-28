На Сумщине горел гараж В Краснопольском районе пожарные ликвидировали возгорание гаража.

16 марта в 12:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража в пгт Краснополье. О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым и пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 6 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное помещение и рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 12:35 возгорание локализовали, а в 13:15 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.