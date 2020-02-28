Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42269

В Сумах за смертельное ДТП с тремя погибшими дали 4 года

К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего жителя Роменского района, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими.

Событие произошло 9 августа 2019 года на автодороге «Сумы-Полтава». Обвиняемый двигался на автомобиле «MERCEDES BENZ VITO» в направлении г. Сумы. В транспортном средстве находился также и пассажир. Около 18.40 возле с. Верхняя Сыворотка Сумского района на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог обвиняемый при повороте налево на второстепенную дорогу не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «ЗАЗ-DAEWOO Ланос». В результате столкновения двух автомобилей трое пассажиров легковушки, а именно 47-летний водитель и 79-летний мужчина и его 70-летняя жена погибли на месте. Пассажир микроавтобуса получил средней тяжести телесные повреждения.

Как рассказал прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Андрей Кушнир, в суде водитель объяснил, что отвлекся от управления на прицеп своего авто, поэтому допустил столкновение. Он частично возместил материальный ущерб потерпевшим, способствовал следствию. При принятии решения суд также учел личность обвиняемого, который имеет на воспитании малолетнего ребенка, и позицию потерпевших, которые сообщили об отсутствии к водителю претензий морального и материального характера.

По приговору Сумского районного суда 16 марта 2020 года обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины и осужден к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Смертельное ДТП

По тематике

В утренней аварии под Сумами погибли трое, еще семеро пострадали
Вчера 17:54

В утренней аварии под Сумами погибли трое, еще семеро пострадали

Полиция расследует причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли трое и травмированы семь человек....

В аварии под Сумами погибли трое
Вчера 09:48

В аварии под Сумами погибли трое

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека...

На Соборной насмерть сбили женщину
10.03.2020 17:17

На Соборной насмерть сбили женщину

Происшествие произошло 9 марта, около 13:30, на улице Соборная города Ромны....

10.03.2020 13:17

На Сумщине серийному грабителю дали 4 года за решеткой

К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который за один день ограбил двух человек....

05.03.2020 16:40

На Сумщине серийному домушнику дали 5 лет за решеткой

К 5 годам лишения свободы приговорен серийный вор из Ахтырки....

Новости

Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
Вчера 12:02
В Сумах департамент соцзащиты временно прекращает прием граждан
Сегодня 12:19
Сумским троллейбусам поменяли маршруты
Сегодня 12:08
В Сумах горела многоэтажка
Сегодня 11:53
В Сумах горела дача (видео)
Сегодня 11:45
Угроза коронавируса: сумской исполком раскрыл резервный фонд
Сегодня 11:35
В Сумах за две недели департамент инфраструктуры заключил 20 договоров с новорожденной фирмой на 4 миллиона
Сегодня 11:27
Армрестлеры с Сумщины с медалями чемпионата Украины
Сегодня 11:20
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание камыша (видео)
Сегодня 11:17
Верховная Рада одобрила закон о противодействии коронавирусу
Сегодня 11:01
В Украине умерла женщина с подозрением на коронавирус
Сегодня 10:58
На Сумщине перезахоронили останки красноармейца, найденные под Смоленском
Сегодня 10:44
view counter

Статьи

От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ® 1
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.