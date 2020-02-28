В Сумах за смертельное ДТП с тремя погибшими дали 4 года К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего жителя Роменского района, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими.

Событие произошло 9 августа 2019 года на автодороге «Сумы-Полтава». Обвиняемый двигался на автомобиле «MERCEDES BENZ VITO» в направлении г. Сумы. В транспортном средстве находился также и пассажир. Около 18.40 возле с. Верхняя Сыворотка Сумского района на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог обвиняемый при повороте налево на второстепенную дорогу не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «ЗАЗ-DAEWOO Ланос». В результате столкновения двух автомобилей трое пассажиров легковушки, а именно 47-летний водитель и 79-летний мужчина и его 70-летняя жена погибли на месте. Пассажир микроавтобуса получил средней тяжести телесные повреждения.

Как рассказал прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Андрей Кушнир, в суде водитель объяснил, что отвлекся от управления на прицеп своего авто, поэтому допустил столкновение. Он частично возместил материальный ущерб потерпевшим, способствовал следствию. При принятии решения суд также учел личность обвиняемого, который имеет на воспитании малолетнего ребенка, и позицию потерпевших, которые сообщили об отсутствии к водителю претензий морального и материального характера.

По приговору Сумского районного суда 16 марта 2020 года обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины и осужден к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.