В Украине умерла женщина с подозрением на коронавирус

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.
Судя по всему, тяжелая сопутствующая неврологическая патология, которая никоим образом не связана с проявлениями коронавируса, привела к летальному исходу.
За день до этого женщина сдала анализы на наличие COVID-19, о результатах которых станет известно уже в скором времени.
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