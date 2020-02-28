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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58356

В Украине умерла женщина с подозрением на коронавирус

16 марта, на территории Черновцов умерла женщина, проходившая курс стационарного лечения и имевшая подозрение на наличие коронавируса.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Lо этого женщину отправили в инфекционное отделение, которое находилось в Черновицкой областной клинической больницы.

Судя по всему, тяжелая сопутствующая неврологическая патология, которая никоим образом не связана с проявлениями коронавируса, привела к летальному исходу.
За день до этого женщина сдала анализы на наличие COVID-19, о результатах которых станет известно уже в скором времени.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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