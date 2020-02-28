В Украине умерла женщина с подозрением на коронавирус 16 марта, на территории Черновцов умерла женщина, проходившая курс стационарного лечения и имевшая подозрение на наличие коронавируса.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.



Lо этого женщину отправили в инфекционное отделение, которое находилось в Черновицкой областной клинической больницы.

Судя по всему, тяжелая сопутствующая неврологическая патология, которая никоим образом не связана с проявлениями коронавируса, привела к летальному исходу.

За день до этого женщина сдала анализы на наличие COVID-19, о результатах которых станет известно уже в скором времени.