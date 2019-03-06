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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах за две недели департамент инфраструктуры заключил 20 договоров с новорожденной фирмой на 4 миллиона

17 декабря 2019 года департамент инфраструктуры Сумского городского совета заключил договор на капитальный ремонт жилого фонда, а именно мест общего пользования жилого дома по ул. Ахтырская, 11.

За предоставленные услуги предприниматель получил почти 265 тыс. гривен. Конечным сроком сдачи работ в договоре указано 16 декабря 2019 года - то есть на день раньше же дату заключения договора.

Исполнителем работ определили ООО «Сервисбудоптторг» - предприятие занимается оптовой торговлей древесиной и строительными материалами и сантехническим оборудованием. Имеет уставной капитал в 1000 гривен и основано лишь 8 месяцев назад. Но, несмотря на достаточно короткое время существования, для них это уже 20 закупка на выполнение капитального ремонта домов - все с Департаментом инфраструктуры Сумского горсовета и заключены соглашения были всего в течение 2 недель - со 2 по 17 декабря 2019 года. Общая сумма полученных за это бюджетных средств составила более 4,3 млн грн, пишет Громадський моніторинг.

К слову, все процедуры для предпринимателя были неконкурентными.

Зарегистрировано предприятие в Сумах по адресу ул. Харьковская, 105. Руководитель - Костюченко Сергей Анатольевич. Ему же принадлежит предприятие «Управляющая компания «Жилстрой-Сервис», зарегистрированная в Мелитополе Запорожской области. С марта по июнь 2019 года данная фирма получила от того же департамента инфраструктуры почти 5 млн грн путем заключения прямых договоров.

И проводились закупки на сотни тысяч гривен по несколько в день с разницей в несколько минут.

Обе фирмы этого предпринимателя и городской департамент инфраструктуры фигурируют в уголовном деле о преднамеренном присвоение части бюджетных средств, которые выделялись на капитальный ремонт жилого фонда Сум.

Отмечено также, что руководит их хозяйственной деятельностью, заключением договоров, приобретением материалов с завышенной стоимости через другие подконтрольные предпринимателям фирмы некий депутат Сумского горсовета.

По этим фирмам есть еще два судебных дела по аналогичным преступлениям.

Общество Департамент инфраструктуры

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