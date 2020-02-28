Угроза коронавируса: сумской исполком раскрыл резервный фонд Сегодня, 17 марта, проходит заседание исполкома Сумского горсовета.

На заседание был срочно подготовлен проект решения, которого даже нет на сайте горсовета. Предусматривается открытие резервного фонда городского бюджета в сумме 20 млн грн. 10 млн грн хотят потратить на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, 3 млн грн – на закупку необходимых медицинских препаратов и т.п., остальное – на лечение больных коронавирусом, в случае заболевания.