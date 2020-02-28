Угроза коронавируса: сумской исполком раскрыл резервный фонд

На заседание был срочно подготовлен проект решения, которого даже нет на сайте горсовета. Предусматривается открытие резервного фонда городского бюджета в сумме 20 млн грн. 10 млн грн хотят потратить на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, 3 млн грн – на закупку необходимых медицинских препаратов и т.п., остальное – на лечение больных коронавирусом, в случае заболевания.
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