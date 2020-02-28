В Сумах горела дача (видео) Спасатели ликвидировали возгорание дома в одном из садовых кооперативов.

16 марта в 14:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании садового дома в одном из кооперативов по ул. Белопольское шоссе в областном центре. О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели кровлю здания, охваченную огнем. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 25 кв. м и стены на площади до 10 кв. м.

В 14:47 возгорание локализовали, а в 15:25 - потратив на тушение до 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.