В Сумах горела многоэтажка Пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки.

16 марта в 11:39 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении многоэтажного дома по ул. Ковпака в г. Сумы. О пожаре сообщили обеспокоенные жители, которые почувствовали запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что в подвале огнем охвачен мусор на площади до 4 кв. м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 12:23 возгорание локализовали, а в 12:47 - потратив на тушение около 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.