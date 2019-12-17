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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08169

Сумским троллейбусам поменяли маршруты

Сегодня, 17 марта, исполком Сумского горсовета принял решение изменить маршрут троллейбусов № 15 и 15а.

Теперь троллейбусы №15 (Прокофьева - Прокофьева (через рынок) и №15а (Прокофьева - Прокофьева (через 9-й мкр-н), которые ходили по ул. Горького, будут ездить через пр. Шевченко, Набережную р. Сумка, проезжая мимо рынка.

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», маршруты обещают скорректировать через несколько дней. Уже есть новые графики.

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