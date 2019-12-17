Сумским троллейбусам поменяли маршруты

Теперь троллейбусы №15 (Прокофьева - Прокофьева (через рынок) и №15а (Прокофьева - Прокофьева (через 9-й мкр-н), которые ходили по ул. Горького, будут ездить через пр. Шевченко, Набережную р. Сумка, проезжая мимо рынка.
Как сообщили в КП «Электроавтотранс», маршруты обещают скорректировать через несколько дней. Уже есть новые графики.
Однако это будет не новый маршрут....
Сегодня, 10 февраля, состоялось раскрытие тендерных предложений по покупке троллейбусов....
Начиная с 11: 00, троллейбусы № 7, №10 А, №15, которые едут в направлении пр. Курский, временно будут курсировать по...
Сегодня, 18 декабря 2019 года, около 16-ти часов дня два троллейбуса КП "Электроавтотранс" следовали вместе, образуя "паровозик"....
Намерзание конденсата на контактной сети затрудняет движение троллейбусов....