В Сумах департамент соцзащиты временно прекращает прием граждан Департамент социальной защиты населения со среды, 18 марта, прекращает прием граждан в период действия карантинных мероприятий.

Прием документов будет осуществляться по почте или через электронные сервисы.

Электронные адреса для направления соответствующих заявлений или сообщений: по социальной помощи и субсидиям - priyom.dszn@smr.gov.ua; по вопросам льгот - person.dszn@smr.gov.ua; по вопросам социального обслуживания лиц с инвалидностью и других льготных категорий населения - inva.dszn@smr.gov.ua.

Консультации можно получить по телефонам: 78-88-88, (050) 4078199, 78-71-20, 78-71-22, 78-71-23, через страницу департамента в Facebook (Социальний захист міста Суми).

Также граждане могут оставить свои письменные обращения в специальных ящиках, расположенных при входе в админздания (ул. Харьковская, 35). Обращение направлять на электронный адрес: dszn@smr.gov.ua.

Департамент социальной защиты населения отмечает, что несмотря на карантинные мероприятия, выплата всех видов государственной социальной помощи, компенсаций, жилищных субсидий и льгот будет осуществляться своевременно при поступлении финансирования.