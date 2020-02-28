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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1353

В Шостке задержали магазинную воровку

Женщина дважды наведывалась в магазин и выносила мимо кассы понравившиеся товары.

Злоумышленницей оказалась 23-летняя жительница Шостки. Она призналась в совершенных кражах и рассказала, что украденный товар оставляла себе или дарила друзьям на праздники.

Как выяснили полицейские, во время первого своего «бесплатного» шоппинга она украла три ароматизатора для воздуха, кошелек, косметичку, гигиенические пластыри и набор детских игрушек. Все это положила в похищенную тут же сумку и направилась к выходу. Чтобы не привлекать к себе внимания продавцов, расплатилась на кассе за набор мыльных пузырей.

Во второй раз она наведалась в магазин через неделю. На этот раз в торговый зал она зашла с ребенком в коляске. Понравившиеся товары спрятала в детский транспорт, и таким образом украла органайзер, мужскую сумку, косметичку, кошелек, тушь для ресниц, обложку для документов, игрушки и коврик для ванной комнаты. Заниматься хотя бы видимостью оплаты на этот раз она не стала, и неразоблаченная покинула торговую точку.

Администраторы магазина подсчитали, что своими действиями женщина вызвала ущерб на сумму 1250 гривен.

Сейчас полицейские изъяли часть похищенного товара и вернули владельцам. В отношении женщины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».

Право Кража

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