Фейковые полицейские выманили у сумчанки 12 тыс. гривен За помощью в Сумской отдел полиции обратилась 81-летняя пенсионерка.

Она рассказала, что ее обманули почти на 12 тыс. гривен. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции. Он заверил, что ее внучка вызвала дорожно-транспортную аварию. За непривлечение девушки к уголовной ответственности попросил деньги. И в результате переговоров старушка передала все свои сбережения курьеру, который пришел к ней домой. Позвонить самой внучке пенсионерка догадалась только тогда, когда визитер ушел.

Работники полиции проводят предварительные следственные действия, в рамках которых устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. И еще раз предостерегают граждан быть осмотрительными, не доверять незнакомым телефонным собеседникам и обязательно проверять полученную от них информацию. Людям следует помнить: мошенники каждый день придумывают все новые схемы обмана, как добраться до чужих сбережений.