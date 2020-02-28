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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4761

Фейковые полицейские выманили у сумчанки 12 тыс. гривен

За помощью в Сумской отдел полиции обратилась 81-летняя пенсионерка.

Она рассказала, что ее обманули почти на 12 тыс. гривен. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции. Он заверил, что ее внучка вызвала дорожно-транспортную аварию. За непривлечение девушки к уголовной ответственности попросил деньги. И в результате переговоров старушка передала все свои сбережения курьеру, который пришел к ней домой. Позвонить самой внучке пенсионерка догадалась только тогда, когда визитер ушел.

Работники полиции проводят предварительные следственные действия, в рамках которых устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. И еще раз предостерегают граждан быть осмотрительными, не доверять незнакомым телефонным собеседникам и обязательно проверять полученную от них информацию. Людям следует помнить: мошенники каждый день придумывают все новые схемы обмана, как добраться до чужих сбережений.

Право Мошенничество

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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