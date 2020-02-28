Она рассказала, что ее обманули почти на 12 тыс. гривен. По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции. Он заверил, что ее внучка вызвала дорожно-транспортную аварию. За непривлечение девушки к уголовной ответственности попросил деньги. И в результате переговоров старушка передала все свои сбережения курьеру, который пришел к ней домой. Позвонить самой внучке пенсионерка догадалась только тогда, когда визитер ушел.
Работники полиции проводят предварительные следственные действия, в рамках которых устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. И еще раз предостерегают граждан быть осмотрительными, не доверять незнакомым телефонным собеседникам и обязательно проверять полученную от них информацию. Людям следует помнить: мошенники каждый день придумывают все новые схемы обмана, как добраться до чужих сбережений.
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