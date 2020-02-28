В Сумском супермаркете поймали голодную воровку

Когда в полицию Сум от работников одного из супермаркетов поступило сообщение о совершении кражи, на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.
Правоохранители, опросив администрацию магазина и просмотрев записи камер видеонаблюдения, установили ход событий и личность подозреваемой в краже женщины. Это оказалась 31-летняя сумчанка. По словам работников магазина, ее неоднократно останавливали на выходе с неоплаченными продуктами, однако каждый раз сумма похищенного была довольно небольшая, и ее, вернув товар на полки, отпускали.
Однако на этот раз женщина собрала «корзину» почти на 1400 гривен - красную рыбу, дорогие котлеты, шоколад и многое другое. Свой поступок мотивировала... голодом. Удивившись такими «аппетитам», охранники магазина сообщили о краже в полицию.
Следователи по факту кражи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное расследование. Злоумышленницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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