В Сумском супермаркете поймали голодную воровку Как установили правоохранители, 31-летнюю сумчанку с неоплаченным товаром неоднократно останавливали на выходе работники службы безопасности маркета.

Когда в полицию Сум от работников одного из супермаркетов поступило сообщение о совершении кражи, на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

Правоохранители, опросив администрацию магазина и просмотрев записи камер видеонаблюдения, установили ход событий и личность подозреваемой в краже женщины. Это оказалась 31-летняя сумчанка. По словам работников магазина, ее неоднократно останавливали на выходе с неоплаченными продуктами, однако каждый раз сумма похищенного была довольно небольшая, и ее, вернув товар на полки, отпускали.

Однако на этот раз женщина собрала «корзину» почти на 1400 гривен - красную рыбу, дорогие котлеты, шоколад и многое другое. Свой поступок мотивировала... голодом. Удивившись такими «аппетитам», охранники магазина сообщили о краже в полицию.

Следователи по факту кражи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное расследование. Злоумышленницы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.