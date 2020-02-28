Полиция Сум разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки все ее сбережения Чтобы обогатиться, злоумышленники использовали известную мошенническую схему с «внуком», которого якобы сбил автомобиль.

Днем 16 марта на стационарный телефон пенсионерки позвонил неизвестный мужчина. Представившись врачом, сообщил бабушке, что ее внука якобы сбил автомобиль. По словам собеседника, пациент с очень тяжелыми травмами находится на обезболивающих препаратах и нуждается в срочной операции. Для того, чтобы спасти жизнь пострадавшему необходимо 20 тыс. долларов. Затем уже «внук», всхлипывая в трубку, попросил старушку, чтобы та собрала дома все имеющиеся деньги, и передала их мужчине, который скоро придет. Пенсионерка сделала все, что ей было приказано: достала из тайника собираемые на «черный день» сбережения - 1000 долларов и 1000 гривен, и передала их незнакомцу, который уже через несколько минут пришел за деньгами прямо к женщине домой.

Лишь после того, как дело было сделано, пенсионерка позвонила родственникам, и в разговоре поняла, что ее обманули.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Имейте в виду: если в разговоре с вами ваши собеседники касаются темы денег, которые вам необходимо кому-то передать или переслать, знайте - вы общаетесь с мошенником. Поэтому советуют сразу прекратить такие разговоры, а о попытке мошенничества сообщать в полицию. Всегда помните, что только ваша внимательность и осмотрительность убережет вас от финансовых потерь.