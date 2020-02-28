Увага! У службі зайнятості - протиепідемічні заходи! З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції Сумська обласна служба зайнятості запровадила запобіжні дії.

З 16 березня по 3 квітня поточного року скасовані всі масові та групові заходи, заплановані для населення та роботодавців, зокрема семінари, тренінги, круглі столи, зустрічі, наради, міні-ярмарки вакансій тощо.

Установлені обмеження візитів безробітних до центрів зайнятості з метою пошуку роботи: у період карантину клієнти відвідуватимуть службу зайнятості не частіше одного разу на 30 календарних днів. Про наявність прийнятних пропозицій працевлаштування безробітних будуть інформувати у телефонному режимі або засобами електронного зв’язку.

Співпраця з представниками роботодавців буде проводитися з використанням дистанційних форм комунікації.

Шукачам роботи рекомендуємо отримати необхідну інформацію з питань зайнятості в режимі онлайн за допомогою офіційних веб-ресурсів державної служби зайнятості: сайт «Єдине соціальне середовище» www.dcz.gov.ua, «Освітній портал» skills.dcz.gov.ua , «Профорієнтація та розвиток кар’єри» profi.dcz.gov.ua, а також на регіональній сторінці Сумського обласного центру зайнятості sum.dcz.gov.ua та сторінках у соціальній мережі «Фейсбук».

Тимчасово призупинено проведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості/філіях. Заяви та звернення приймаються виключно у електронній формі чи за допомогою поштового зв’язку.

!! З усіх питань щодо роботи обласної служби зайнятості в умовах карантину звертатися:

за телефоном «гарячої лінії» обласного центру зайнятості (0542) 68 55 25 (з 8.00 до 17.15 понеділок-п’ятниця) або

за ел. адресами: shutko-ludmila@socz.gov.ua, usenko-inna@socz.gov.ua.