Полицейские предупреждают: объявления в Интернете об аренде квартиры может быть мошеннической ловушкой Пытаясь снять квартиру в Шостке, девушка перечислила 5500 гривен предоплаты. В результате осталась и без денег, и без понравившегося жилья.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 17-летняя жительница райцентра. Она рассказала, что нашла на одном из сайтов объявление о сдаче в долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в Шостке.

По указанному в объявлении телефону она связалась с арендодателем и договорилась с ним о найме жилья. В свою очередь, тот попросил 500 гривен предоплаты - мол, таким образом он будет уверен в серьезности намерений потенциального квартирантки.

Девушка выполнила условие. Однако в назначенный день, когда владелец жилья должен был приехать в Шостку и показать квартиру, он позвонил ей снова и попросил еще 5000 гривен предоплаты. По его словам, деньги нужны на риэлтора, который оформляет договор аренды. Он заверил девушку, что эта сумма будет учтена в оплату жилья за два месяца.

Не подозревая обмана, заявительница перечислила и эту сумму. Когда же собеседник попросил еще 2500 гривен, якобы на страховку - она отказалась и попросила вернуть уже перечисленные деньги. В ответ получила сообщение в мессенджер, что он мошенник и предоплату она не получит.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с предостережением быть максимально осторожными при осуществлении различного рода операций через Интернет. Не отсылайте за товар или услугу предоплату, а рассчитывайтесь при получении заказа или, как в случае найма жилья - непосредственно при подписании договора аренды и передачи ключей. Помните, что едва ли не каждое второе онлайн объявление размещается мошенниками с целью завладения вашими средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.