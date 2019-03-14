Сумскую биатлонистку пытались «развести» на 1500 грн Сумская биатлонистка Юлия Журавок выложила в сториз Инстаграм переписку с девушкой, которая хотела 1500 грн за потерянный бейджик с чемпионата мира в итальянском Антохольце.

Девушка нашла бейджик с прошедшего в феврале чемпионата мира и пыталась продать его владелице за 1500 грн. Но тот оказался не нужен биатлонистке. «Не теряйте бейджики! Слишком дорого обходится возврат», - написала она.