Сумскую биатлонистку пытались «развести» на 1500 грн

Девушка нашла бейджик с прошедшего в феврале чемпионата мира и пыталась продать его владелице за 1500 грн. Но тот оказался не нужен биатлонистке.
«Не теряйте бейджики! Слишком дорого обходится возврат», - написала она.
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