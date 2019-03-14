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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43553

Сумскую биатлонистку пытались «развести» на 1500 грн

Сумская биатлонистка Юлия Журавок выложила в сториз Инстаграм переписку с девушкой, которая хотела 1500 грн за потерянный бейджик с чемпионата мира в итальянском Антохольце.

Девушка нашла бейджик с прошедшего в феврале чемпионата мира и пыталась продать его владелице за 1500 грн. Но тот оказался не нужен биатлонистке.

«Не теряйте бейджики! Слишком дорого обходится возврат», - написала она.

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Спорт Юлия Журавок

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