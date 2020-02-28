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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18183

Росія тимчасово припиняє пропуск іноземців на свою територію

Сумський прикордонний загін інформує громадян про те, що з 00:00 18 березня 2020 року Росія тимчасово припиняє пропуск на свою територію іноземців та осіб без громадянства.

Відповідно до постанови уряду РФ обмеження тимчасового в’їзду в їх країну не стосується акредитованих або призначених співробітників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав у Російській Федерації, міжнародних організацій і їх представництв, інших офіційних представництв іноземних держав, розташованих на території Російської Федерації, а також членів сімей зазначених осіб, водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення, екіпажів повітряних, морських і річкових суден, поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення, членів офіційних делегацій та осіб, які мають дипломатичні, службові, звичайні приватні візи, видані в зв'язку зі смертю близького родича, осіб, які постійно проживають на території Російської Федерації, а також осіб, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску.

На сьогодні на українсько-російському кордоні в межах Сумської області функціонує 4 міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення, в яких тимчасово припинене пішохідне сполучення, це:

«Велика Писарівка» (Великописарівський район);

«Юнаківка» (Сумський район);

«Катеринівка» (Глухівський район);

«Бачівськ» (Глухівський район).

Нагадуємо!

Можуть в’їхати в Україну: громадяни України; особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів. (В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ).

Не можуть в’їхати в Україну: громадяни інших країн та особи без громадянства.

РНБО рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон.

З усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону України, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-70, (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або безпосередньо до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.

Право Граница Карантин Коронавирус Пограничники Россия

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