Росія тимчасово припиняє пропуск іноземців на свою територію

Відповідно до постанови уряду РФ обмеження тимчасового в’їзду в їх країну не стосується акредитованих або призначених співробітників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав у Російській Федерації, міжнародних організацій і їх представництв, інших офіційних представництв іноземних держав, розташованих на території Російської Федерації, а також членів сімей зазначених осіб, водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення, екіпажів повітряних, морських і річкових суден, поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення, членів офіційних делегацій та осіб, які мають дипломатичні, службові, звичайні приватні візи, видані в зв'язку зі смертю близького родича, осіб, які постійно проживають на території Російської Федерації, а також осіб, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску.
На сьогодні на українсько-російському кордоні в межах Сумської області функціонує 4 міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення, в яких тимчасово припинене пішохідне сполучення, це:
«Велика Писарівка» (Великописарівський район);
«Юнаківка» (Сумський район);
«Катеринівка» (Глухівський район);
«Бачівськ» (Глухівський район).
Нагадуємо!
Можуть в’їхати в Україну: громадяни України; особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів. (В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ).
Не можуть в’їхати в Україну: громадяни інших країн та особи без громадянства.
РНБО рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон.
З усіх питань, які стосуються перетинання державного кордону України, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-70, (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або безпосередньо до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.
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