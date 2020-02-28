СБУшники на Сумщине тоже боятся коронавируса Из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 управление СБУ в Сумской области сообщает, что общественная приемная управления СБ Украины в Сумской области, которая находится по адресу: г.Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 32, временно не работает.

Сообщить о правонарушениях, отнесенных к компетенции органов Службы безопасности Украины, вы, как и раньше, можете по телефону доверия УСБУ (0542) 610-069, который работает круглосуточно.

Для подачи обращений, заявлений и документов вы можете воспользоваться почте или электронному адресу Управление usbu_sum@ssu.gov.ua.

Все обращения, заявления или сообщения будут вовремя рассмотрены, ответы будут предоставляться в рамках действующего законодательства и в установленные сроки.

Для сохранения вашего здоровья и здоровья окружающих просим вас с пониманием и ответственностью отнестись к вынужденным ограничений и рекомендаций, сообщает пресс-служба ведомства.