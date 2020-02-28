СБУшники на Сумщине тоже боятся коронавируса

Сообщить о правонарушениях, отнесенных к компетенции органов Службы безопасности Украины, вы, как и раньше, можете по телефону доверия УСБУ (0542) 610-069, который работает круглосуточно.
Для подачи обращений, заявлений и документов вы можете воспользоваться почте или электронному адресу Управление usbu_sum@ssu.gov.ua.
Все обращения, заявления или сообщения будут вовремя рассмотрены, ответы будут предоставляться в рамках действующего законодательства и в установленные сроки.
Для сохранения вашего здоровья и здоровья окружающих просим вас с пониманием и ответственностью отнестись к вынужденным ограничений и рекомендаций, сообщает пресс-служба ведомства.
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