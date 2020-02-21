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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1730

На Сумщине полиция обнаружила конопляную теплицу (фото)

Оборудовал ее в своем гараже 46-летний житель Роменщины. Кроме кустов конопли, следователи изъяли также и почти 2 килограмма марихуаны.

16 марта работники Роменского отдела полиции провели санкционированный обыск частного домовладения в одном из населенных пунктов Роменского района. В результате на втором этаже гаражного помещения обнаружили марихуану и семена конопли. А в теплице, оборудованной в самом гараже, полицейские обнаружили 12 молоденьких конопляных кустов, высаженных в горшках.

«Владелец, оборудуя мини-теплицу, позаботился оснастить ее электроприборами, обеспечивающими растениям свет и увлажнение, - комментирует Александр Каливод, временно исполняющий обязанности начальника Роменского отдела полиции. - К тому же, вносил удобрения, ухаживал. Сейчас все сырье и растения следователи изъяли, и в ближайшее время все это будет направлено на экспертное исследование».

Сам владелец мини-теплицы, который в своем прошлом уже привлекался к уголовной ответственности, от любых объяснений отказался.

В полиции по фактам выращивания конопли и хранении марихуаны начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.309 (незаконное изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч.1 ст.310 (посев или выращивание конопли) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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