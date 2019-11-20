На Сумщине спасатели нашли в лесу 14 боеприпасов

С помощью металлоискателя специалисты пиротехнической дела обследовали площадь 7,5 га, на которой обнаружили 14 опасных предметов - 4 артиллерийских снаряда калибром 76 и 45 мм, 6 минометных мин калибром 50 мм, а также 7 взрывателей АПУВ.
Все боеприпасы ликвидированы на подрывной площадке за пределами населенного пункта.
С целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами!
Категорически запрещается:
- касаться подозрительного предмета или передвигать его,
- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;
- осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;
- пытаться самостоятельно обезвредить находку;
- разбирать взрывоопасный предмет.
Помните, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону «101» или «102», а также ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать и обезвреживать найденные боеприпасы.
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