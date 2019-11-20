На Сумщине спасатели нашли в лесу 14 боеприпасов 17 марта пиротехники Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины проводили плановое техническое обследование территории Перекоповского леса, где местные жители часто обнаруживают боеприпасы времен Второй мировой войны.

С помощью металлоискателя специалисты пиротехнической дела обследовали площадь 7,5 га, на которой обнаружили 14 опасных предметов - 4 артиллерийских снаряда калибром 76 и 45 мм, 6 минометных мин калибром 50 мм, а также 7 взрывателей АПУВ.

Все боеприпасы ликвидированы на подрывной площадке за пределами населенного пункта.

С целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами!

Категорически запрещается:

- касаться подозрительного предмета или передвигать его,

- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

- осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;

- пытаться самостоятельно обезвредить находку;

- разбирать взрывоопасный предмет.

Помните, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону «101» или «102», а также ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать и обезвреживать найденные боеприпасы.