Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме

Компания ETG.UA запустила мобильное приложение накануне карантина. Приложение позволяет оперативно осуществлять все операции из любой точки планеты имея в наличии лишь мобильный телефон. За последние 2 недели в связи с карантином и рекомендациями МОЗ проводить все возможные работы удаленно – уже 500+ малых и средних предприятий перешли в мобильную версию оплат газа для своего бизнеса. Такая возможность позволяет бизнесменам держать руку на пульсе несмотря на то, что 90% сотрудников их компаний в ближайшие несколько недель будут продолжать работать удаленно.

По заказу компании ETG.UA было разработано приложение, призванное стать незаменимым помощником предприятиям. Например, счет теперь можно сформировать всего за 30-40 секунд, и оплатить его через мобильное приложение без дополнительных комиссий. Также оплату можно провести на сайте Portmone.ua.

ETG.UA cоздала такое решение, которое, в первую очередь, было бы удобным. Для этого в основу легло 4 главных принципа: юзабилити, скорость, точность и надежность. В приложении можно управлять цифровым документооборотом и формировать отчеты по запросу, что значительно экономит время и нервы. Кроме того, важным элементом стала возможность отслеживать динамику по всем точкам подключения и контролировать все контракты в едином профиле пользователя.

Бизнесмены – люди, которые в первую очередь ценят свое время и уверенность в качестве контроля своих операционных задач в любое время в независимости от кризисных обстоятельств. Соответственно, компании, работающие в B2B сегменте и желающие удовлетворить своего клиента, ставят на первое место возможность быть на связи с клиентом и предоставлять услуги 24/7, при этом им нужен инструмент, который позволяет сократить время и человеческие ресурсы необходимые для взаимодействия с ними. Поэтому мобильные приложения стали незаменимым решением этой задачи и многие компании на разных рынках успешно их внедряют. Но не на рынке газа. Как ни странно, но на данный момент лишь единицы, включая независимого провайдера энергии, компанию ETG.UA позаботилась о создании собственного мобильного приложения.

Основным требованием к разработчикам было создание возможности работы с приложением без необходимости обращения к личному кабинету на сайте. Для полноценной реализации этой задумки обратились к постоянным клиентам ETG.UA, которые и стали главными испытателями. С ними провели работу и на этапе интервью, во время которого изучали основные потребности пользователей, и на этапе тестирования работы приложения. Во многом эти люди и определили те функции, которые вошли в первый релиз.

Для некоторых пользователей данное решение относительно необычное, но первые недели работы показали, что пользователи web-версии личного кабинета постепенно переходят на мобильное приложение. А это значит, что для них так удобнее и эффективнее. Например, счет теперь можно сформировать всего за 30-40 секунд, а все точки подключения контролировать в одном экране. Таким образом, пользователь получает возможность сосредоточиться на главном – своем бизнесе.

Современный провайдер энергии должен быть диджитальным, а его сервисы – удобными и доступными. Инновации – это свобода, меньше привязок к бумажкам – больше возможностей. На сегодня мобильные технологии проникают во все сферы нашей повседневной жизни. И управление бизнесом «на лету» в режиме «здесь и сейчас» является уже не преимуществом, а острой необходимостью.