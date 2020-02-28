Лента

admin
admin
Сегодня 17:23199

Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме

Компания ETG.UA запустила мобильное приложение накануне карантина. Приложение позволяет оперативно осуществлять все операции из любой точки планеты имея в наличии лишь мобильный телефон. За последние 2 недели в связи с карантином и рекомендациями МОЗ проводить все возможные работы удаленно – уже 500+ малых и средних предприятий перешли в мобильную версию оплат газа для своего бизнеса. Такая возможность позволяет бизнесменам держать руку на пульсе несмотря на то, что 90% сотрудников их компаний в ближайшие несколько недель будут продолжать работать удаленно. 

По заказу компании ETG.UA было разработано приложение, призванное стать незаменимым помощником предприятиям. Например, счет теперь можно сформировать всего за 30-40 секунд, и оплатить его через мобильное приложение без дополнительных комиссий. Также оплату можно провести на сайте Portmone.ua.

ETG.UA cоздала такое решение, которое, в первую очередь, было бы удобным. Для этого в основу легло 4 главных принципа: юзабилити, скорость, точность и надежность. В приложении можно управлять цифровым документооборотом и формировать отчеты по запросу, что значительно экономит время и нервы. Кроме того, важным элементом стала возможность отслеживать динамику по всем точкам подключения и контролировать все контракты в едином профиле пользователя.

Бизнесмены – люди, которые в первую очередь ценят свое время и уверенность в качестве контроля своих операционных задач в любое время в независимости от кризисных обстоятельств. Соответственно, компании, работающие в B2B сегменте и желающие удовлетворить своего клиента, ставят на первое место возможность быть на связи с клиентом и предоставлять услуги 24/7, при этом им нужен инструмент, который позволяет сократить время и человеческие ресурсы необходимые для взаимодействия с ними. Поэтому мобильные приложения стали незаменимым решением этой задачи и многие компании на разных рынках успешно их внедряют. Но не на рынке газа. Как ни странно, но на данный момент лишь единицы, включая независимого провайдера энергии, компанию ETG.UA позаботилась о создании собственного мобильного приложения.

Основным требованием к разработчикам было создание возможности работы с приложением без необходимости обращения к личному кабинету на сайте. Для полноценной реализации этой задумки обратились к постоянным клиентам ETG.UA, которые и стали главными испытателями. С ними провели работу и на этапе интервью, во время которого изучали основные потребности пользователей, и на этапе тестирования работы приложения. Во многом эти люди и определили те функции, которые вошли в первый релиз.

Для некоторых пользователей данное решение относительно необычное, но первые недели работы показали, что пользователи web-версии личного кабинета постепенно переходят на мобильное приложение. А это значит, что для них так удобнее и эффективнее. Например, счет теперь можно сформировать всего за 30-40 секунд, а все точки подключения контролировать в одном экране. Таким образом, пользователь получает возможность сосредоточиться на главном – своем бизнесе.

Современный провайдер энергии должен быть диджитальным, а его сервисы – удобными и доступными. Инновации – это свобода, меньше привязок к бумажкам – больше возможностей. На сегодня мобильные технологии проникают во все сферы нашей повседневной жизни. И управление бизнесом «на лету» в режиме «здесь и сейчас» является уже не преимуществом, а острой необходимостью.

Экономика

Новости

Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме
Сегодня 17:23
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
Вчера 12:02
На Сумщине выявлено 5 человек с подозрением на коронавирус
Сегодня 18:26
Мэр Сум обратился к горожанам из-за коронавируса (видео)
Сегодня 18:05
Полиция Сум расследует убийство местного пенсионера
Сегодня 17:41
Через два дня после уборки на въезде в Сумы снова насвинячили (видео)
Сегодня 17:31
На Сумщине спасатели нашли в лесу 14 боеприпасов
Сегодня 17:10
На Сумщине полиция обнаружила конопляную теплицу (фото)
Сегодня 16:17
СБУшники на Сумщине тоже боятся коронавируса
Сегодня 16:13
На Сумщине утвержден региональный план противокоронавирусных мероприятий
Сегодня 16:01
Фейковые полицейские выманили у сумчанки 12 тыс. гривен
Сегодня 15:47
В Сумах начали дезинфицировать троллейбусы «жавиларом»
Сегодня 15:38
view counter

Статьи

От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.