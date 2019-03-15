Через два дня после уборки на въезде в Сумы снова насвинячили (видео)

«Дорога в Роменском направлении - традиционное для тренировок сумских шоссеров. А стела «СУМЫ» - была всегда заветным финишным знаком местных рандоннеров.
Обидно, что лицо города похоже на... (Дальше слово - на что способно ваше воображение).
Ну, мы своими волонтерскими силами сделали все что могли.
Дальше, только после карантина.
Кстати, там кто-то «спер» бордюр))) во дают!», - написала она.
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