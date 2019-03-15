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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31288

Через два дня после уборки на въезде в Сумы снова насвинячили (видео)

Сумская веломарафонщица Марина мороз продолжает тренироваться и следить за состоянием обочин на въезде в Сумы по Роменской трассе.

«Дорога в Роменском направлении - традиционное для тренировок сумских шоссеров. А стела «СУМЫ» - была всегда заветным финишным знаком местных рандоннеров.

Обидно, что лицо города похоже на... (Дальше слово - на что способно ваше воображение).

Ну, мы своими волонтерскими силами сделали все что могли.

Дальше, только после карантина.

Кстати, там кто-то «спер» бордюр))) во дают!», - написала она.

Общество Уборка мусора

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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